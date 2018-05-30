Полицию заметили возле дома Бабченко накануне убийства - СМИ

Полиция искала видео с камер наблюдений у дома, где жил Бабченко

Полиция проводила следственные действия возле дома на улице Никольско-Слободской, в котором проживал российский журналист Аркадий Бабченко.

Полиция искала видео с камер наблюдения, передает Громадське.

Цель следственных действий полиции неизвестны.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление. Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.