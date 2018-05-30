30 мая 2018, среда

Штайнмайер осудил убийство журналиста Бабченко

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Франк-Вальтер Штайнмайер (справа)

Франк-Вальтер Штайнмайер (справа)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Штайнмайер, который в день убийства журналиста находился с визитом в Киеве, призвал к созданию условий безопасной работы журналистов по всему миру. Президент ФРГ отметил, что это "очень печальная новость", которая потрясла, и требует полного расследования.

"Мы должны создать условия, чтобы журналисты во всем мире делали свою работу без риска для здоровья и жизни", - цитирует Штайнмайера DW.

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве выстрелами в спину. Он покинул Россию в 2017 году и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину, где работал на канале АТR.

В Нацполиции заявили, что журналиста убил профессиональный киллер. 

Уголовное дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Предварительная версия убийства Бабченко - его профессиональная деятельность.

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