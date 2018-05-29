Полиция: журналиста Бабченко застрелили в квартире. Предварительная версия - работа

Первая очевидная версия убийства журналиста Аркадия Бабченка – это его профессиональная деятельность, но по конкретным версиям говорить пока рано, заявляет начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще рабочие версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты, не связаны с профессиональной деятельностью".

По данным начальника столичного главка, журналиста убили в квартире, но его супруга в виду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.

"Это однозначно не самоубийство. Это убийство, но пока у нас никаких данных больше нет, его жена показаний пока не дает, опрашиваются свидетели, на месте работают следственные группы", – сказал он.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Умышленное убийство.

Напомним, Бабченко убили выстрелом в спину в квартире по ул. Никольско-Слободская в Деснянском районе Киева вечером 29 мая.

В то же время член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Бабченко убили на пороге квартиры. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде и выстрелил, когда тот открывал двери. По его словам, основной версией убийства на данный момент является "действия российских спецслужб по устранению лиц", которые говорят правду о том, что на самом деле происходит в России и Украине.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину. Вел блог на НВ.