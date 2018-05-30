Он был выдающимся объектом ненависти для Москвы. Мировые СМИ об убийстве Бабченко

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, которого вечером 29 мая застрелили на пороге его квартиры в Киеве, вызвало огромный резонанс не только в Украине, но и в мире. Западные СМИ рассказывают об антикремлевских взглядах Бабченко, его ярких публицистических работах о чеченских кампаниях и напоминают о других нераскрытых политических убийствах в Киеве.

НВ собрало самые яркие выдержки из материалов мировых медиа об убийстве Аркадия Бабченко.

The Guardian, Великобритания

Убийство [Бабченко] стало самым последним из покушений на известных диссидентов в Киеве – городе, который стал прибежищем для некоторых из наиболее ярых критиков Москвы, а также сценой умышленных убийств, которые остаются нераскрытыми в течение многих лет. В 2016 году журналиста-расследователя Павла Шеремета взорвали в автомобиле неподалеку от его квартиры. Некоторые журналисты утверждают, что влиятельные спецслужбы Украины пытаются затормозить расследование.

Его мемуары были противоположностью триумфальной риторике [РФ], описывая опасную, банальную, повседневную жизнь солдата в Чечне

Убийство Бабченко быстро привлекло международное внимание. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сказал, что он был потрясен смертью Бабченко. "Я призываю украинские власти провести немедленное и полное расследование", - написал он в Twitter. […]

В качестве репортера Бабченко занимал позицию противника войны. Его мемуары были противоположностью триумфальной риторике [РФ], описывая опасную, банальную, повседневную жизнь солдата на фронтах конфликта в Чечне. На вопрос о том, что он хотел выразить своими мемуарами, Бабченко сказал The Guardian в 2007 году: "Я существую. Я был на этой войне. И это то, что я видел".

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The Independent, Великобритания

Юрист по образованию, Бабченко был ветераном двух чеченских конфликтов, участвуя в них сначала как призывник, а затем и в качестве солдата-контрактника.

Именно в Чечне он открыл для себя профессию журналиста, позже издав книгу о своем опыте, получившую высокие оценки. Все последующие его журналистские тексты - будь то [материалы] из России или, впоследствии, из Украины – были, как правило, достоверными, сильными и убедительными. Он часто вел репортажи с горячих линий фронта, на удивление близко подпускаемый солдатами, которые признавали его боевой опыт. […]

Было очевидно, что критические материалы о войнах в Украине и Сирии превратили его в мишень

В то время как некоторые друзья задавались вопросом, не слишком ли погорячился Бабченко [с отъездом из России после личных угроз в его адрес], было очевидно, что критические материалы о войнах в Украине и Сирии превратили его в мишень. Российское государственное телевидение особо рьяно раскритиковало сообщение, написанное журналистом после крушения самолета [Ту-154], направлявшегося в Сирию. Бабченко выразил "безразличие" к гибели [российских] военных и напомнил читателям о российском бесчинстве в Алеппо.

Журналист был выдающимся объектом ненависти для Москвы, что, без сомнения, станет основой любого расследования.

The New York Times, США

Убийство журналиста Аркадия Бабченко, военного корреспондента, вызывавшего ярость среди русских националистов из-за его резких критических репортажей, является последним в серии нападений – в том числе многих фатальных – на открытых противников президента Владимира Путина, как внутри России, так и за ее пределами. […]

В Москве чиновники и законодатели обвинили Украину в убийстве журналиста, взывая к излюбленному тезису кремлевской пропаганды о том, что страна стала несостоявшимся государством, с тех пор как в начале 2014 года протестующие свергли своего пророссийского президента Виктора Януковича.

The Telegraph, Великобритания

В своем посте на Facebook в 2014 году журналист отметил, что Марина Юденич, ранее работавшая на Кремль, призвала чеченского лидера Рамзана Кадырова "пригласить меня [Бабченко] на чай".

Широко распространено мнение, что Кадыров может быть связан с убийствами нескольких видных критиков Кремля, включая убийство лидера оппозиции Бориса Немцова в 2015 году в Москве.

Гнев Бабченко, обращенный к Кремлю, родился по большей части из его опыта на полях сражений. Его военные мемуары One Soldier's War in Chechnya (Война одного солдата в Чечне) – это душераздирающее и брутально-честное свидетельство хаоса и бесчеловечных ужасов первой и второй чеченских войн 1990-х годов.

Как военный корреспондент Бабченко продолжал гневно писать о человеческих жертвах военных хитросплетений, организованных Кремлем в Грузии, Украине и Сирии. Его позиция не добавила ему популярности среди [российских] националистов и прокремлевских политиков.

Financial Times, Великобритания

Бабченко - четвертый российский диссидент, убитый в Украине за два года, после журналиста Павла Шеремета, беглого депутата Дениса Вороненкова и Амины Окуевой, жены чеченского диссидента [Адама Осмаева], обвиненного в заговоре с целью убийства президента России Владимира Путина, который позже возглавил проукраинский батальон [в АТО].

Бабченко - четвертый российский диссидент, убитый в Украине за два года, после журналиста Павла Шеремета, депутата Дениса Вороненкова и Амины Окуевой

Украина винит Россию во всех трех убийствах, однако не раскрыла ни одного из них. Раскрытие убийства пророссийского журналиста Олеся Бузины в Киеве в 2015 году еще также предстоит довести до конца.

В прошлом году Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) выпустил фильм, в котором было высказано предположение, что украинский агент спецслужб знал, что к машине Шеремета была прикреплена бомба, прежде чем она взорвалась, убив его.

La Stampa, Италия

Еще один российский журналист и критик российского президента был убит. Теперь это репортер и писатель Аркадий Бабченко, оказавшийся в "изгнании" в Киеве после того, как стал объектом кампании ненависти за свои полемические взгляды против операций Москвы в Сирии и в Украине. [...]

Телеканал Царьград во главе с Александром Дугиным, которого многие наблюдатели называют идеологом Путина, к примеру, отвел ему десятое место в списке 100 "самых опасных русофобов".

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

Бабченко, вероятно, был убит из-за его журналистской деятельности, заявляет украинская полиция. Это уже третье резонансное убийство журналиста в Киеве за последние четыре года. [...]

Москва тем временем все чаще критикует Киев за то, что с мая Украина удерживает [под арестом] представителя государственного российского информационного агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Украина классифицирует его пророссийские репортажи как государственную измену.

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