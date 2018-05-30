Убийство Бабченко: глава Нацполиции призвал журналистов предоставлять информацию, которая могла бы помочь следствию

В полиции призвали журналистов предоставлять данные об убийстве журналиста Бабченко

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал журналистов предоставлять информацию, которая могла бы помочь в раскрытии убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Он также положительно оценил инициативу и призыв представителей СМИ к сбору информации, касающейся обстоятельств данного убийства, сообщает Интерфакс-Украина.

Князев также указал, что не имеет права отвечать на некоторые вопросы относительно расследования.

Отвечая на вопрос о том, застрелили ли Бабченко из пистолета Макарова, он отметил: "Какая разница? Это было огнестрельное оружие".

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

смотрите также

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехии, а затем в Украине.