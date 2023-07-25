«Как крысы». Чубаров рассказал о реакции коллаборантов на приближение освобождения Крыма 25 июля, 14:20 Детонация боеприпасов на военном складе оккупантов в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал о реакции коллаборантов на приближение освобождения оккупированного Россией Крыма.

«Их сейчас охватывает страх, испуг. Они осознают, что освобождение Крыма неотвратимо. Но те, кто на самых высоких должностях из числа коллаборационистов, одновременно осознают, что они не смогут сейчас сойти с этого российского поезда, который мчится в пропасть. Им никто этого уже не позволит», — сказал Чубаров в эфире Radio NV.

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Также глава Меджлиса сообщил, что коллаборанты с низшим рангом уже начали убегать из Крыма.

«Мы стараемся, насколько нам это удается, проводить мониторинг тех, кто из Крыма, а сейчас оказывается на территории третьих стран, в Канаде, в США. И мы делаем перечень для того, чтобы вместе с представителями этих стран посмотреть на этих „граждан Украины“, которые еще недавно служили российским оккупантам. И среди таких людей есть представители разных направлений и профессий. Мы заметили, что прежде всего такими хитрыми оказались те, кто распространял российскую пропаганду, то есть пропагандисты. И мы особенно следим за теми, кто вел пропаганду на крымскотатарском языке», — рассказал он.

Чубаров подытожил, что коллаборанты самого высокого уровня, которых все больше охватывает страх, смогут перебраться из Крыма разве что в Россию, поскольку они очень заметны, а «остальные будут пытаться, как крысы, прятаться по разным странам».

24 июля, оккупанты заявили о попадании в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников. По его версии, 11 дронов «нейтрализовали».

Оккупанты «в целях безопасности» приостанавливали движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, а также анонсировали «эвакуацию» сел в радиусе пяти километров от места взрывов.

22 июля, возле поселка Октябрьское в 43 км от Симферополя прозвучала серия взрывов, после чего там вспыхнул пожар.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что в результате удара БПЛА там «произошла детонация на складе боеприпасов». Оккупанты объявили эвакуацию населения в радиусе 5 километров от места взрывов, и на некоторое время останавливали движение по Крымской железной дороге.

В ВСУ в то же время подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском.

( Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал 19 июля на полигоне в КировскомИслямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал гореть и взрываться склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма.

Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и планировали эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Отселили жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Украинские власти взрывы не комментировала. В ГУР заявили, что «комментарий» от имени главы разведки Кирилла Буданова о якобы причастности СБУ и ГУР — фейк.

По данным издания Крым.Реалии, по состоянию на 20 июля детонация продолжалась, но реже.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».