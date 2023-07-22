Взрывы в Крыму: марионетка Кремля Аксенов подтвердил попадание по складу боеприпасов, движение по железной дороге приостановлено
Пожар во временно оккупированном Крыму (Фото:Mash/Telegram)
Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил информацию о попадании по складу боеприпасов возле поселка Октябрьское в результате атаки беспилотника.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места чрезвычайной ситуации в пункты временного размещения», — говорится в сообщении. Кроме того, Аксенов заявил о временной остановке движения Крымской железной дороги.
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. По Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта.
В соцсетях сообщали о пожаре и вероятных попаданиях в районе аэродрома и нефтебазы вблизи поселка Октябрьское, расположенного примерно в 43 км от Симферополя.