«Мы накануне большой операции». Интервью NV с Чубаровым — о серии взрывов в Крыму и цели, удар по которой будет иметь самый мощный эффект 23 июля, 11:50 NV Премиум Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / NV)

С начала полномасштабной войны с середины июля NV насчитал по меньшей мере семь мощных ударов по оккупированному Крыму.

Однако интенсивность и количество взрывов на полуострове заметно возросло за последние недели.

С этим тезисом соглашается и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Видео дня

О чем эти свидетельствует и как на «бавовну» реагируют оккупанты и коллаборационисты-предатели, Чубаров рассказал в интервью Radio NV.

— Мы видим много приятных новостей из временно оккупированного Крыма. Впервые ли это, когда мы видим такую интенсивность действий ВСУ на территории временно оккупированного полуострова?

— Не впервые. Но ключевое слово — интенсивность. Так кажется, что мы являемся свидетелями реализации более целостного плана. И [об этом свидетельствует] то, что происходит в течение последней недели, — удары по военным объектам в оккупированном Крыму, начиная с 17 июля, подрыв моста, 19 июля — уничтожение мощного хаба боеприпасов в Кировском районе оккупированного Крыма. Теперь — удары по нефтехранилищу, по складу боеприпасов. Некоторые наблюдатели на месте говорят, что и по военному аэродрому.

У меня, как у человека гражданского, такое впечатление, что мы накануне более целостной операции находимся. По освобождению Крыма, возможно.

Читайте также: В ВСУ подтвердили успешное уничтожение нефтебазы и складов армии РФ в оккупированном Крыму

— Местное население бежит из Крыма или нет? Мне кажется, что оно не убегает по очень простой причине: потому что ВСУ не бьют по гражданским. Вы со мной здесь согласны?

— Я с вами не только согласен, а хочу немного по-другому это продемонстрировать.