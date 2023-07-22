«Бавовна» и пожар в Крыму. В соцсетях сообщают о взрывах возле нефтебазы и ж/д станции в Октябрьском, движение по Крымскому мосту закрыто 22 июля, 11:00 Пожар после взрывов 22 июля в оккупированном Крыму (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, по предварительным данным — возле поселка Октябрьское. По Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Один из пропагандистских каналов сообщает, что всех, кто находится на Крымском мосту и в зоне осмотра, призывают «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».



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«Глава» оккупационной власти Крыма и предатель Сергей Аксенов на своем канале в Telegram сообщил, якобы на полуостров была осуществлена атака беспилотников

«Противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского [Курманского] района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — отметил он.

Обновлено в 11:45

В соцсетях сообщают о пожаре и вероятных попаданиях в районе аэродрома и нефтебазы вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя.

После взрывов произошел пожар на железнодорожной станции Элеваторная, село Октябрьское, сообщил местный житель Суспільному Крим.

20 июля сообщалось. что незаконно построенный Крымский мост был закрыт. Также какое-то время не работала паромная переправа.



21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для украинских военнослужащих. По его словам, мост должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено.



Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

