«Удивительно, что никакой визитки не нашли». В ГУР назвали бредом заявления ФСБ о «причастности» Буданова к взрыву на Крымском мосту 12 октября, 10:55 8 октября на Крымском мосту вспыхнул пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя заявления ФСБ страны-агрессора РФ о том, что к взрыву на Крымском мосту причастна украинская разведка и глава ГУР Кирилл Буданов, заявил, что это бред.

«Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — заявил Юсов в комментарии Суспільному.

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В среду, 12 октября, ФСБ страны-агрессора России обвинила главу ГУР Кирилла Буданова в организации взрыва на Крымском мосту.

Организатором взрыва ФСБ считает ГУР и его руководителя Кирилла Буданова.

Спецслужбы агрессора также заявили, что задержали якобы восьмерых «подозреваемых», среди которых пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост частично разрушен, движение по нему закрывали. В России сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль».

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове. Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту, но с ограничениями.