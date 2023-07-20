«Залужный начал освобождать Крым». Свитан о многочасовых взрывах на крупном российском военном складе 20 июля, 19:41 Детонация боеприпасов на военном складе оккупантов в Крыму, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, что многочасовые взрывы на российском военном складе в оккупированном Крыму свидетельствуют о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал освобождать полуостров.

«Это чуть западнее Керчи, в направлении Севастополя. До этого склада давно уже добирались наши беспилотники. И вот, скорее всего, добрались. Здесь уже надо переходить на нормальное освещение событий. То есть, никто там не курил, никто не поджигал. Это работа наших дальних средств поражения. Это уже понятно, после удара беспилотниками надводными по Крымскому мосту, атаки трех десятков беспилотников по крымским военным объектам. Этой ночью также была атака. Был подрыв склада в Крыму. … после того, как на прошлой неделе генерал Залужный … конкретно сказал: освобождать Крым будем военным путем. И начал делать. То есть видим эти действия по освобождению Крыма военным путем. Это называется формирование поля боя. То есть, Крым сейчас формируется как будущее поле боя под его освобождение», — сказал Свитан в эфире Radio NV.

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По словам военного эксперта, в Крыму есть не менее 150 стационарных военных объектов — складов, топливоприемников, пунктов хранения техники и мест сосредоточения личного состава, к которым могут «приложить усилия» ВСУ.

Он выразил мнение, что уничтожение военных объектов в Крыму сильно не повлияет на боевые действия южной группировки оккупантов за пределами полуострова.

«Это крымские военные объекты. Я почему и говорю, что как только мы начали уничтожать крымские военные объекты нашими дальними средствами поражения, это называется формирование поля боя. Это означает подготовку к заходу в Крым. Причем такая подготовка, согласно науке, ведется где-то за месяц до самого захода или движения в эту сторону, в сторону формируемого поля боя. Поэтому можно сказать о том, что вот такое формирование — это такой звоночек Крыму, крымчанам о готовности», — отметил Свитан.

В опубликованном 14 июля интервью The Washington Post Залужный пообещал освободить Крым от российских войск, даже если некоторые западные союзники не поддерживают деоккупацию полуострова.

Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал гореть и взрываться склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма.

Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и планировали эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Отселили жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Украинские власти взрывы не комментировали. В ГУР заявили, что «комментарий» от имени главы разведки Кирилла Буданова о якобы причастности СБУ и ГУР — фейк.

По данным издания Крым.Реалии, по состоянию на 20 июля детонация продолжалась, но реже.