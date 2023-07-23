Появились спутниковые снимки детонации на аэродроме Октябрьское в Крыму

23 июля, 15:49
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Спутники зафиксировали взрывы на аэродроме Октябрьское в оккупированном Крыму (Фото:DeepState)

Спутники зафиксировали взрывы на аэродроме Октябрьское в оккупированном Крыму (Фото:DeepState)

DeepState опубликовало спутниковые снимки аэродрома Октябрьское в оккупированном Крыму, где накануне прогремели взрывы и произошел пожар.

На снимках видны последствия поражения склада БК на аэродроме.

Наблюдатели сообщают, что аэродром долгое время был заброшенным, но в последнее время российские войска решили стянуть туда боекомплект — «за что и поплатилась».

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В субботу, 22 июля, вблизи поселка Октябрьское, что в 43 км от Симферополя, прогремела серия взрывов, после чего там вспыхнул пожар.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что в результате удара БПЛА там «произошла детонация на складе боеприпасов». Оккупанты объявили эвакуацию населения в радиусе 5 километров от места взрывов, и на некоторое время останавливали движение по Крымской железной дороге.

В ВСУ в то же время подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Аэродром Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Взрывы боеприпасов хлопок Война России против Украины склад с боеприпасами

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