Версия спецслужб кремлевского режима: ФСБ обвинила в организации взрыва на Крымском мосту Буданова и заявила о задержании «подозреваемых» 12 октября, 09:23 Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

В среду, 12 октября ФСБ страны-агрессора России обвинила главу ГУР Кирилла Буданова в организации взрыва на Крымском мосту.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

Организатором взрыва ФСБ считает ГУР и его руководителя Кирилла Буданова.

Спецслужбы агрессора также заявили, что задержали якобы восьмерых «подозреваемых», среди которых «пять граждан России, трое граждан Украины и Армении».

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По версии ФСБ, взрывное устройство спрятали в рулонах с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общей массой больше 22 тонн. В начале августа их отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза, как считают в ФСБ, «были привлечены граждане Украины и Грузии и один гражданин Армении».



Кроме того, якобы контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял «сотрудник украинской разведки», «представлявшийся Иваном Ивановичем». Он использовал виртуальный анонимный телефонный номер, купленный в интернете.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост частично разрушен, движение по нему закрывали. В России сначала говорили, что горит «цистерна с топливом», позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль».

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове. Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту, но с ограничениями.