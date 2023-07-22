В ВСУ подтвердили успешное уничтожение нефтебазы и складов армии РФ в оккупированном Крыму
«Хлопок» в Крыму (Фото:ЧП Симферополь/Telegram)
Вооруженные Силы Украины подтвердили успешное уничтожение нефтебазы и складов российской армии во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.
Там опубликовали видео поражения складов и нефтебазы РФ во временно оккупированном Октябрьском.
Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил информацию о попадании по складу боеприпасов в результате атаки беспилотника.
Детонация была настолько мощной, что российским оккупационным войскам пришлось эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов и приостановить движение по железной дороге.