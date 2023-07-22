В ВСУ подтвердили успешное уничтожение нефтебазы и складов армии РФ в оккупированном Крыму

22 июля, 13:14
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«Хлопок» в Крыму (Фото:ЧП Симферополь/Telegram)

«Хлопок» в Крыму (Фото:ЧП Симферополь/Telegram)

Вооруженные Силы Украины подтвердили успешное уничтожение нефтебазы и складов российской армии во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

Там опубликовали видео поражения складов и нефтебазы РФ во временно оккупированном Октябрьском.

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил информацию о попадании по складу боеприпасов в результате атаки беспилотника.

Видео дня

Детонация была настолько мощной, что российским оккупационным войскам пришлось эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов и приостановить движение по железной дороге.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Нафтебаза Боеприпасы Война России против Украины

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