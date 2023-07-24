Незаконное сооружение. В ГУР назвали повреждение Крымского моста существенным ударом по РФ 24 июля, 09:08 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Так называемый Крымский мост является очень важным объектом для РФ, а его повреждение означает болезненный удар по врагу, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Об этом говорится в сообщении украинской разведки в Telegram.

Он напомнил, что строительство незаконного сооружения через Керченский пролив РФ начала после провала так называемого плана «новороссия», который предусматривал создание сухопутного коридора с территории РФ до полуострова в первые годы войны.

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«[Крымский мост] - это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей», — сказал Скибицкий.

По его словам, недавнее поражение крымского моста является «существенным ударом» по РФ, поскольку это нарушает линии снабжения российских оккупационных войск.

«Мост — это сложное сооружение, но возможность наносить [по нему] удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть», — сказал представитель ГУР.

Инфографика: NV

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».