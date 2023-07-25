«Нормальная тактика». Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту — Резников 25 июля, 07:33 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет продолжать наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.

«Все эти цели являются официальными, потому что это снизит их возможности по борьбе с нами и поможет сохранить жизни украинцев», — сказал он в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, является ли целью Украины окончательное выведение моста из строя, Резников сказал, что это нормальная тактика — разрушать логистические линии противника.

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«Чтобы не было возможности получать больше боеприпасов, больше топлива, больше продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них», — сказал он.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».