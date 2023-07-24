Взрывы возле Джанкоя. На складе боеприпасов россиян могли уничтожить партию ракет Оникс — Крымские партизаны

24 июля, 14:20
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Ракета Оникс (Фото:Boevaya mashina/Wikipedia)

Ракета Оникс (Фото:Boevaya mashina/Wikipedia)

В Крыму в результате взрывов на складе боеприпасов возле Джанкоя могла быть уничтожена партия ракет П-800 Оникс, которыми Россия в последние дни атакует юг Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Крымские партизаны, ссылаясь на источники.

Не приводя больше доказательств, авторы канала пишут, что убытки якобы оцениваются в сотни миллионов долларов.

В Крыму, в понедельник, 24 июля, оккупанты заявили о попадании в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников. По его версии, 11 дронов «нейтрализовали».

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Оккупанты «в целях безопасности» приостанавливали движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, а также анонсировали эвакуацию сел в радиусе 5 километров от места взрывов.

В течение последней недели Россия регулярно атаковала юг Украины, нанося удары по Николаеву и Одессе. В частности, оккупанты использовали Ониксы — противокорабельные ракеты, которые запускают с берегового комплекса Бастион с территории оккупированного Крыма.

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Они сначала летят на большой высоте со скоростью — более 3000 км/ч, а во время захода на цель опускаются до 10−15 метров. В Воздушных силах объяснили, что их «обнаружить сложно, не то что сбить», ведь ракеты летят очень низко и бьют по морскому побережью.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Джанкой Взрыв склад с боеприпасами ракеты Оникс

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