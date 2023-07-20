Боеприпасы детонируют вторые сутки. Оккупанты отчитались о ситуации на полигоне в Крыму после взрывов

20 июля, 11:55
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На полигоне в оккупированном Крыму 19 июля горел склад с боеприпасами россиян (Фото:REUTERS/Stringer)

На полигоне в оккупированном Крыму 19 июля горел склад с боеприпасами россиян (Фото:REUTERS/Stringer)

В российском МЧС утверждают, что ситуация на военном полигоне в оккупированном Крыму, где горел склад с боеприпасами, «стабилизируется». Однако взрывы продолжаются уже вторые сутки.

Об этом сообщает проект Крым.Реалии.

Россияне говорят, что по состоянию на четверг, 20 июля, детонация продолжается, но реже. По их словам, минобороны РФ готово обследовать территории полигона.

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Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал гореть и взрываться склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма.

Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и планировали эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов. Отселили жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

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Украинская власть взрывы не комментировала. В ГУР заявили, что «комментарий» от имени главы разведки Кирилла Буданова о якобы причастности СБУ и ГУР — фейк.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Боеприпасы Полигон Взрывы боеприпасов

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