Буданов этого не говорил. ГУР назвало фейком «комментарий» о взрывах в Крыму 19 июля, 11:51 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что комментарий якобы начальника ГУР Кирилла Буданова о причастности Украины к взрывам на полигоне в Крыму, — фейк.

Об этом он сказал Суспільному.

Ранее в одном из Telegram-каналов, который ведут от имени Буданова, опубликовали видео пожара на крымском полигоне, назвав это «совместной работой ГУР и ВСУ». Это сразу подхватили российские пропагандисты и СМИ.

Видео дня

«Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму дело рук ВСУ и ГУР, — фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины», — подчеркнул Юсов.

Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова начался пожар — загорелся склад боеприпасов армии РФ, детонация продолжается уже несколько часов.



Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов.

