Пожар на крымском полигоне. Боеприпасы детонируют уже шестой час, оккупанты хотят все исправить за «день-два» 19 июля, 11:28 На Кировском полигоне в оккупированном Крыму 19 июля утром начался пожар (Фото:Скриншот видео/Соцсети)

На полигоне в Кировском районе оккупированного Крыма уже несколько часов раздаются взрывы. На складе, где в среду утром, 19 июля, начался пожар, детонируют боеприпасы.

Пропагандисты российского агентства ТАСС пишут, что подъезды к месту возгорания перекрыли, а возле Старого Крыма хотят развернуть штаб.

«Многочисленные звуки взрывов» продолжаются уже шестой час. Российские Telegram-каналы писали, что первые слышали около 4:30, по состоянию на 10:40 они продолжались.

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Оккупационный «глава парламента» Крыма Владимир Константинов говорит, что ситуация сейчас «динамичная», но жителей вывезут на «день-два».



Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова начался пожар — горит и взрывается склад боеприпасов армии РФ. Оккупанты причину не назвали. Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и хотят эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов.

