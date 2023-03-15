Весенняя мобилизация в Украине. Кого призывают в первую очередь и когда отправляют на передовую 15 марта, 18:12 Мобилизация в Украине 2023 — кого призывают в первую очередь и когда отправляют на фронт (Фото:facebook.com/93OMBr)

С 24 февраля 2022 года продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Рассказываем, кого призывают в первую очередь весной 2023 года.

Военное положение и общую мобилизацию продлили до 20 мая законами №8419 и №8420. Военнообязанные мужчины получают повестки на улице и в публичных местах и не могут покинуть Украину, за исключением категорий, указанных в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины. Как происходит мобилизация и кто имеет право на отсрочку, указан в Законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Отдельные вопросы регулируются Положением о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением КМУ №352 .

Сколько продлится мобилизация в 2023 году

Как сообщил член комитета безопасности ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, особенности и темпы боевых действий не позволяют прогнозировать в вопросе завершения потребности мобилизации и военного положения. Пока они продолжаются до 20 мая 2023, но могут быть продлены еще на 90 дней.

«Осенью будет понятно, есть ли реальный шанс завершить эту войну победой до конца года. А раньше — я воздержался бы от подобных прогнозов. У меня просто нет объективной информации для того, чтобы делать какие-то выводы», – подчеркнул он.

Глава Львовского территориального центра комплектования Александр Тищенко пояснил, что мобилизацию продлили в Украине до 20 мая, поэтому повестки будут выдаваться всем военнообязанным мужчинам до конца весны.

«Согласно Указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так, продолжаются мобилизационные мероприятия», ― подчеркнул он.

По законам военное положение и общую мобилизацию можно продолжать сколь угодно раз максимум на 90 дней одним законом, после чего при необходимости принимается новый закон о продлении. При необходимости в мае Президент и Верховная Рада могут продлить мобилизацию до конца августа 2023 года.

Мобилизация в Украине: кого призывают в первую очередь

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что мобилизация немотивированных мужчин для войны не может сравниться с призывом настоящих воинов по профессиональным навыкам или действительно мотивированных людей.

По мнению Романа Свитана, есть до пяти категорий людей, которые подходят под определение мотивированных и профпригодных, и, по его мнению, не всех их сейчас мобилизуют.

Он назвал четыре категории лиц, которые составляют почти миллион мужчин, имеют отсрочку, но могут быть мобилизованы по его мнению:

призывники;

силовики на спецучете;

профпригодные забронированные работники;

профпригодные госслужащие;

«Это касается Министерства внутренних дел, СБУ, МЧС, охранники. Целый пласт сейчас есть, стоящий на спецучете. Их не призывают, военкоматы призвать их не могут. Это сотни тысяч людей, сотни тысяч молодых людей. Они мотивированы, поскольку получают денежное содержание государства и они профпригодны, поскольку проходили определенные фильтры профпригодности при вступлении на эти должности, на эту работу. Они умеют обращаться с оружием, подчиняться, это тот спектр, о котором я говорил», – подчеркнул он.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил , что сейчас призывают как граждан с военным опытом, так и без военного опыта, пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья. Мобилизуются пять категорий военнообязанных:

ограниченно пригодные во время военного положения;

военные, проходившие срочную службу;

офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;

граждане, не проходившие военную службу;

граждане с «белым билетом», которые непригодны или ограничены только в мирное время.

В частности, «белый билет» в мирное время означал, что гражданин освобожден от военной службы или призыва в мирное время – преимущественно запись в таком билете делалась о непригодности в мирное время и ограниченной пригодности в военное. Также могли не проходить службу «ограниченно пригодные в мирное время и пригодные в военное». Граждане, «непригодные для службы с исключением из военного учета», могут получить повестку, но они не обязаны мобилизоваться.

«О призыве ограничено пригодных. Такие военнослужащие будут проходить военную службу, если они будут призваны только в частях небоевого состава – обеспечение или в тыловых подразделениях», – подчеркнул Роман Горбач.

Мобилизация в Украине: кого отправляют на фронт

В Украине призывают мужчин с опытом службы и без опыта. В настоящее время лица, не имеющие опыта, должны проходить обучение во время которого происходит слаживание, обучение тактике и стрельбе из оружия, продолжительностью не менее месяца. Также военнослужащие запаса могут быть призваны к переподготовке, пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запасы, которые не проходили до этой военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части», ― подчеркнул он.

Капитан 103 бригады территориальной обороны Александр Ганущин сообщил, что ВСУ очень нужны люди, поскольку к приходящей технике надо ставить высокообученных, мотивированных бойцов, умеющих с ней работать.

Мужчинам раздают повестки и мобилизуют для того, чтобы:

заменить потери;

для тыловой службы;

службы на нуле.

Кто имеет право вручать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Для этого у них должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК по указанным фамилиям лиц. Либо распоряжение управляющего ТЦК для управления компании, учреждения, организации.

Будут ли выдавать повестки в ДІЇ онлайн

Начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап заявил, что после успешного заполнения системы учета «Оберег» может начаться выдача повесток в ДІЇ, вызвав новое обсуждение темы.

Отвечая на вопрос журналиста издания Объектив, полковник отметил, что электронная система учета военнообязанных существовала еще до начала вторжения России 24 февраля 2022: «Была создана программа „Оберег“, в которую вносятся все военнообязанные, призывники». Он заявил, что недалеко до времени выдачи повесток в ДІЇ.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник объяснил NV, возможна ли выдача повесток через ДІЮ и интеграция электронного реестра учета военнообязанных, резервистов и призывников с сервисом ДІЯ.

«О военном учете — данные о военнообязанных находятся в реестре Оберег, который принадлежит Минобороны. К действию этот реестр не имеет никакого отношения, потому что действие – это не реестр. В ДІЇ повесток не будет», – подчеркнул он.

В комментарии Центра противодействия дезинформации Мстислав Баник подчеркнул, что выдача повесток в ДІЇ не предусмотрена ни законом ни действительными планами.