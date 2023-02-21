Мероприятия продлятся до 20 мая. Глава ТЦК объяснил, для чего массово вручают повестки в Украине 21 февраля, 14:00 Мобилизация 2023 — Вручение повесток на улице объяснил глава ТЦК (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

В Украине всеобщая мобилизация провозглашена с февраля 2022 года. Повестки могут казаться военнообязанными в любом месте. Военные рассказали, где и кто имеет право выдавать повестки.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Законодательством не установлено, где можно выдавать повестки, поэтому их выписывают во всех публичных местах мужчинам от 18 до 60 лет. Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что получение повестки не означает отправку на фронт. Глава Львовского территориального центра комплектования Александр Тищенко объяснил ТСН, почему военные массово выдают повестки и сколько это продлится.

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«В соответствии с Указом президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так, продолжаются мобилизационные мероприятия», ― подчеркнул он.

Александр напомнил, что фактически повестку могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства.

«Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов. Также повестки могут непосредственно вручать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки», ― добавил глава ТЦК.

Он ответил на вопрос о вручении повесток на украинских курортах, в частности, во Львовской области.

«Львовская область не исключение. У нас всеобщая мобилизация. Вручение повесток может производиться где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте — это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать. Повестки вручаются не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных — чтобы человек сообщил нам о своем семейном состоянии, состоянии здоровья и прочем», ― напомнил он.

Кто может вручать повестки в Украине

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК

Для этого у них должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК по указанным фамилиям лиц. Либо распоряжение управляющего ТЦК для управления компании, учреждения, организации.

Ответственность за уклонение от мобилизации

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может задержать уклоняющееся от мобилизации лицо.

За нарушение правил военного учета предусматривается административное наказание. За уклонение от мобилизации ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости.