Вместо срочной службы. Как и когда мобилизуют мужчин до 27 лет в 2023 году 9 марта, 13:51 Мобилизация призывников до 27 лет в Украине возможна при нескольких условиях (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине от 24 февраля 2022 действует военное положение и общая мобилизация, которые продлены до 20 мая 2023 года. Однако ТЦК часто не мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они приходят записаться добровольцами. Вместо этого им предлагают подписывать контракт.

Призыв на срочную военную службу был отменен Законом Украины О внесении изменения в Закон Украины О воинской обязанности и военной службе об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения, которое начало действовать с 29.10.2022 . Закон Украины О воинской обязанности и военной службе был дополнен статьей 18−1, которая отменяет призыв во время военного положения, а призывные военно-врачебные комиссии обязывает помогать с медосмотром во время мобилизации.

Видео дня

Адвокат Богдан Пересада подчеркнул, что ситуация с мобилизацией и призывом мужчин от 18 до 27 лет имеет много вопросов.

«По моему мнению, ситуация с призывом по мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет, которые не проходили военную службу и военную кафедру, в некоторой степени плохо урегулирована», ― подчеркнул он.

Кого мобилизуют во время военного положения

По законодательству мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты, однако призывники имеют другой статус. Во время военного времени призыв не проводится.

«Указ Президента также предусматривает призыв военнообязанных и резервистов. То есть, можно заключить, что призыву по мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе», ― отмечает он.

В части 9 статьи 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе есть определение статуса призывника и военнообязанного:

призывники — граждане, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

Содержанием части 1 статьи 33 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе утверждено: «Военный учет граждан Украины делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.».

«Наличие разграничения соответствующих учетов дополнительно свидетельствует о разнице в соответствующих статусах», — отмечает юрист.

В абзацах 1−2 статьи 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе указано, что:

«Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном этим Законом и Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, состоящие в запасе и не забронированные в установленном порядке на период мобилизации".

Мобилизация призывников — от чего зависит

Из-за особого статуса призывников от 18 до 27 лет и возможности зачисления их к резервистам, мобилизация зависит от того, есть ли у них отсрочка, проходили ли они службу и на каком учете стоят:

имеет ли такой гражданин статус военнообязанного ( состоит на учете военнообязанных);

состоит на учете военнообязанных); находится ли такой гражданин в запасе;

имеет ли основания для освобождения от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;

пригоден ли такой гражданин к прохождению службы по состоянию здоровья.

Что такое зачисление в запас и какие есть виды

Вопрос зачисления в запас и категории запаса урегулирован статьей 27 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Это должны быть пригодные по состоянию здоровья граждане Украины, которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

«В запас Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований засчитываются граждане Украины, которые пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста пребывания в запасе. Они состоят на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и соответствующих органах других военных формирований», ― указано в пункте 1 статьи.

Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

запас первой категории ― это военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

запаса второй категории ― это военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или не проходили военной службы.

Военнообязанные, отнесенные к запасу второй категории, в случае получения во время пребывания в запасе или службы в военном резерве военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории

«То есть лицо, которое не проходило военную службу, может быть зачислено в запас второй категории при условии, что такое лицо пригодно по состоянию здоровья до прохождения военной службы в мирное или военное время», ― считает юрист.