Пять причин. Когда военнообязанным можно не приходить в ТЦК по повестке во время мобилизации и призыва 7 марта, 15:17 Мобилизация 2023 — можно ли законно не явиться в ТЦК за повесткой (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с февраля 2022 года. Повестки выдаются на улицах и в людных местах всем мужчинам от 18 до 60 лет. По закону нельзя не явиться в территориальный центр комплектования по повестке, но есть пять исключений.

В Украине с 24 февраля 2022 года держит общая мобилизация и военное положение. Все военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы, если они пригодны по состоянию здоровья исполнять обязанности.

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Работники ТЦК проводят мобилизацию в соответствии с засекреченными планами, однако министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что планы еще не выполнены. Если мужчина должным образом получил повестку и расписался за ее получение, неявка в ТЦК по повестке несет ответственность по закону.

Однако законодательство предусматривает пять исключений — обстоятельств, при которых гражданин может не явиться вовремя. Они указаны в Постановлении КМУ N 673 от 28 июля 2010 года Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы.

Пять оснований не идти в ТЦК по повестке

С 5 октября 2022 года действуют последние изменения в Постановление, принятые Постановлением КМУ № 1108 от 30 сентября 2022 года — в абзацы 1, 3 и 4 включены права военнообязанных и резервистов, а также, в первом абзаце включено, что права распространяются на граждан, состоящих на учете в ТЦК, СБУ или внешней службе разведки.

Таким образом, гражданин, который не смог явиться по повестке на утвержденных законом основаниях, должно предъявить документ, подтверждающий это по месту учета. Среди оснований не приходить по повестке:

смерть близкого родственника ( родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены ( супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;

родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания; болезнь или необходимость ухода за больной женой ( супругом), ребенком, а также родителями своими или жены ( супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

супругом), ребенком, а также родителями своими или жены супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником; осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Ответственность за уклонение или нарушение правил мобилизации

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки. По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.