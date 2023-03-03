Выезд с места жительства. Когда можно покидать пределы места жительства без разрешения ТЦК
Мобилизация 2023 — когда во время военного положения можно покидать место жительства (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В Украине с февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а в 2023 году начали действовать новые правила военного учета. Место жительства мужчинам запрещено покидать без разрешения главы ТЦК.
В Украине до 20 мая продлено военное положение и общая мобилизация. Закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает ограничение передвижения военнообязанных, призывников и резервистов во время военного положения.
Как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве. Подобная норма дает возможность нескольких вариантов трактовки, когда наступает нарушение этого правила – фактически, юридически или логично, ведь нет самого главного понятия – что такое место жительства и какой территорией оно ограничено.
«Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно "место жительства" из которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр или область», – подчеркивает он.
Согласно части 4 статьи 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается покидать место жительства.
«Запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины без разрешения соответствующего руководителя)», ― указано в законе.
С логической точки зрения эту норму закона ежедневно нарушают сотни тысяч людей, а с точки зрения закона все гораздо сложнее.
«Этот запрет нарушает фактически очень большое количество людей, например, люди, которые утром едут на работу в другой город и так далее. Юридически смена места жительства наступает тогда, когда вы пропишитесь по новому адресу», ― объяснил адвокат.
Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка
Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.
По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.
- В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
- Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки. По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.
- По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.