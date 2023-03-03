Выезд с места жительства. Когда можно покидать пределы места жительства без разрешения ТЦК 3 марта, 19:18 Мобилизация 2023 — когда во время военного положения можно покидать место жительства (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Украине с февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а в 2023 году начали действовать новые правила военного учета. Место жительства мужчинам запрещено покидать без разрешения главы ТЦК.

В Украине до 20 мая продлено военное положение и общая мобилизация. Закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает ограничение передвижения военнообязанных, призывников и резервистов во время военного положения.

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Как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве. Подобная норма дает возможность нескольких вариантов трактовки, когда наступает нарушение этого правила – фактически, юридически или логично, ведь нет самого главного понятия – что такое место жительства и какой территорией оно ограничено.

«Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно "место жительства" из которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр или область», – подчеркивает он.

Согласно части 4 статьи 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается покидать место жительства.

«Запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины без разрешения соответствующего руководителя)», ― указано в законе.

С логической точки зрения эту норму закона ежедневно нарушают сотни тысяч людей, а с точки зрения закона все гораздо сложнее.

«Этот запрет нарушает фактически очень большое количество людей, например, люди, которые утром едут на работу в другой город и так далее. Юридически смена места жительства наступает тогда, когда вы пропишитесь по новому адресу», ― объяснил адвокат.

Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки. По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

