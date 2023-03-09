Во время военного положения. Когда непригодным к службе следует проходить ВВК во время мобилизации 9 марта, 15:56 Мобилизация 2023 — когда непригодные к службе должны проходить ВЛК во время военного положения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет. Нужно ли проходить ВЛК лицам, исключенным из военного учета из-за непригодности к службе по состоянию здоровья?

В Украине правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется по Приказу № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Он касается срочников во время весеннего и осеннего призыва и военнообязанных и резервистов во время общей или частичной мобилизации.

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Однако адвокаты Владислав и Ирина Леоновы объясняют , что выключенные из военного учета мужчины уже не военнообязанные. Тем не менее, есть нюансы насчет их статуса.

Какие есть виды непригодности к военной службе в Украине

Законодательством Украины установлены три категории непригодности к военной службе:

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Статьей 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе определен перечень граждан, подлежащих исключению из военного учета, в частности, признанные ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

«Гражданин, исключенный из военного учета по состоянию здоровья, не военнообязанный. Повторную ВВК и медосмотр вообще могут проходить исключительно военнообязанные граждане, состоящие на военном учете», – подчеркнули эксперты.

Есть также случаи, когда военнообязанный не ставится на учет повторно – они внесены в закон. Не предполагается повторная постановка на военный учет:

гражданам, признанным ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

гражданам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе.

Если комиссия признала непригодность и невозможность вылечить болезнь, из-за которой у мужчины установили непригодность, он подлежит исключению из военного учета.

Например, мужчину, который признан непригодным к военной службе по пункту «а» статьи из Приказа № 402, не будут ставить снова на учет, он остается непригодным во время военного положения.

Непригодный с пересмотром

Существует заключение ВВК «Непригоден к военной службе с пересмотром через (6-12) месяцев».

Постановление «Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев» принимается на военное время на основании статей 7, 11, 12 г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Расписания болезней в случаях, когда для восстановления пригодности (ограниченной годности) к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев.

Если в течение года болезнь не удается вылечить, гражданина исключают из учета по негодности по состоянию здоровья. В других случаях после лечения можно получить статус «ограниченно пригодный» или «пригодный».