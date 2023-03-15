Даже при повторном вручении. Что делать после получения повестки или мобилизационного распоряжения и кому грозит уголовное наказание 15 марта, 08:29 Мобилизация 2023: в Верховной раде объяснили, что делать после получения повестки и что делать в случае уклонения (Фото:Генштаб ВСУ Facebook)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Повестки вручают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Рассказываем, можно ли не следовать повестке и как избежать штрафа или заключения.

С 24 февраля 2022 года в Украине действуют общая мобилизация и военное положение. В этот период военнообязанными числятся все мужчины от 18 до 60 лет. Повестки выдаются уполномоченными лицами на улицах и в публичных местах.

Видео дня

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека объяснил, что будет, если уклоняться от повестки об уточнении данных и медобследования или от мобилизационного распоряжения, и что делать, если граждане получают повестку повторно.

В частности, если человеку вручили повестку, но у него уже есть отсрочка по результатам предыдущей повестки, гражданин все равно вынужден посетить ТЦК. К тому же получение новой повестки не отменяет предоставленную ранее отсрочку.

«Если вы получили новую повестку, необходимо посетить ТЦК и СП, поскольку законодательство не определяет периодичность вручения повесток с целью уточнения данных», — комментируют эксперты.

Кто имеет право вручать повестку

По пункту 56 Положения об уведомлении граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытии на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Законодательством предусмотрено, что вручение повесток военнообязанным осуществляют уполномоченные на это граждане:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК

При вручении повестки граждане Украины имеют право проверить служебное удостоверение этого уполномоченного лица.

Для вручения повестки у уполномоченных лиц должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК с указанными фамилиями лиц или его копия.

Для выдачи повесток на работе нужно распоряжение руководителя ТЦК для руководства компании, учреждения, организации.

Игнорирование повестки об уточнении данных

За игнорирование повестки об уточнении данных может последовать административная ответственность по статье 210−1 КУоАП Украины. По состоянию на февраль 2023 года это 3400−5100 гривен — від 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан.

По статье 235 КУоАП Руководители ТЦК самостоятельно рассматривают дела об административных правонарушениях и имеют право налагать административные взыскания как за игнорирование повестки.

Если лицо игнорирует повестку об уточнении данных, то руководитель ТЦК должен выдать постановление о наложении административного взыскания. Копия постановления в течение трех дней вручается под расписку или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено.

Обжалование и оплата штрафа

Постановление о наложении административного взыскания главой ТЦК можно обжаловать. По статье 289 КоАП жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней со дня вынесения постановления в суде.

На уплату штрафа по постановлению взыскания дается 15 дней со дня вручения копии постановления. В случае обжалования постановления ― 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

По статье 308 КУоАП в случае просрочки сроков выплаты постановление о штрафе передадут в государственную исполнительную службу, а сумма возрастет вдвое и прибавятся исполнительные расходы.

Квитанцию об оплате штрафа или ее копию необходимо принести должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе. На это дается 3 рабочих дня со дня истечения срока, предусмотренного для оплаты штрафа (15 дней со дня вручения копии постановления).

После уплаты штрафа необходимо явиться для уточнения данных и прохождения медкомиссии в ТЦК, как было сказано в повестке.

Мобилизационное распоряжение

За игнорирование мобилизационного распоряжения в Украине предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Наказание за уклонение от мобилизации избирается в судебном порядке.

Одновременно с объявлением подозрения лицо получает право на назначение адвоката в соответствии с Законом Украины О бесплатной юридической помощи, услуги которого оплачивает государство. Для этого нужно подать ходатайство следователю, занимающемуся делом.

Следователь вносит постановление о привлечении защитника и для назначения адвоката, направляет это постановление в региональный центр безвозмездной вторичной правовой помощи. После этого назначается адвокат.