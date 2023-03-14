Опровергли заявление харьковского комиссара. Повесток в Дії не будет — министерство

14 марта, 12:34
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В Минцифры заявили, что повесток в Дії не будет (Фото:t.me/CenterCounteringDisinformation)

В Минцифры заявили, что повесток в Дії не будет (Фото:t.me/CenterCounteringDisinformation)

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что повесток в Дії не будет.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram во вторник, 14 марта.

По словам руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника, установлен порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в той нормативке, которая вышла.

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«Как видим, там вопрос Дії вообще не стоит», — сказал он.

Ранее военный комиссар Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил, что в будущем люди якобы смогут получать повестки через Дію и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде.

«Люди смогут даже получать повестки через Дію, и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет», — сказал Арап изданию Объектив.

NV обращался в Министерство цифровой трансформации с просьбой предоставить разъяснения относительно этой информации.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифре объяснил нам, что в Дії повесток не будет.

«О военном учете — данные о военнообязанных находятся в реестре Оберіг, который принадлежит Минобороны. К Дії этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дія — это не реестр», — пояснил он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Повестка ДІЯ Война России против Украины

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