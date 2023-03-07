Когда кончается военная служба в 2023 году. Сколько служат военные в военное время и когда можно уволиться 7 марта, 18:57 Сколько служат украинские военные в 2023 году и когда демобилизация (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военное положение провозглашено в Украине с февраля 2022, часть военных служит 11 месяцев и более. Рассказываем, когда проводится демобилизация во время войны и какие сроки службы в 2023 году в Украине.

Мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая. Военнослужащие ВСУ мобилизуются повестками среди обычного населения, а также служат по контракту и на срочной службе. В составе ВСУ есть люди, которые отслужили свои сроки, однако во время военного положения есть свои сроки службы для военных.

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Как предусматривает закон О воинской обязанности и военной службе, в Украине предусмотрены разные сроки службы на срочной, контрактной службе и мобилизации.

Сроки службы во время военного положения прописаны в статье 23 закона, а основания для демобилизации - в статье 26.

Сколько нужно служить в 2023 году

Сроки военной службы установлены статьей 23 закона, однако демобилизоваться возможно по основаниям, указанным в статье 26 или в случае приказа Президента о демобилизации или отмене военного положения. В 2023 году военные служат:

до 12 месяцев ― лица, на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев ― солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти ― сержантами и старшинами. от 24 до 60 месяцев ― граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации граждан к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 ― 60 месяцев ― другие граждане.

Во время военного положения для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не дольше предельного возраста для службы.

Для военнослужащих срочной воинской службы и военнослужащих воинской службы по призыву во время мобилизации на особый период, которые во время действия особого периода выслужили не менее 11 месяцев, лиц, уволенных с военной службы во время действия особого периода, принимаемых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления решения о демобилизации, срок военной службы в календарном исчислении устанавливается шесть месяцев.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой настоящей статьи. В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

Увольнение с военной службы в 2023 году

Во время военного положения, для военнослужащих, для которых истек срок службы указанные в статье 23 Закона, увольнение возможно после объявления демобилизации или завершения военного положения, или в случае, если есть основания для увольнения, указанные в статье 26 этого же закона.

Во время военного положения военнослужащие могут уволиться на следующих основаниях:

По возрасту ― в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

По состоянию здоровья ― на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

По семейным обстоятельствам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Контрактники, кроме указанных причин, могут уволиться по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины).