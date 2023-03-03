Военный учет во время мобилизации. Какие данные нужно регулярно обновлять мужчинам и женщинам на работе и в ТЦК 3 марта, 15:05 Мобилизация 2023 — какую информацию необходимо обновлять за новости правила военного учета (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / facebook)

С 2023 года в Украине действуют новые правила военного учета для мужчин и женщин. Рассказываем, когда нужно ходить в территориальный центр комплектования и обновлять данные.

Новые правила о военном учете в Украине утверждены Постановлением № 1487, которое предусматривает военный учет по месту жительства, в высших и довысших учебных заведениях, на работе и в дипломатических учреждениях за рубежом.

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Работодатель обязан регулярно передавать данные о военнообязанных работниках в ТЦК, поэтому в основном работающие военнообязанные обновляют данные на работе. Однако некоторую информацию необходимо лично предоставлять в ТЦК после ее изменения.

Кроме того, в течение семи дней в случае смены места жительства военнообязанные должны явиться в местный ТЦК и встать на военный учет.

Также, призывники, военнообязанные и резервисты должны не реже раза в пять лет обновлять информацию о себе лично в ТЦК по месту прописки или проживания.

Какую информацию о себе граждане обязаны обновлять в ТЦК

Адвокат Наталья Лисова подчеркнула , что призывники, военнообязанные и резервисты должны обновлять информацию о себе.

В семидневный срок обязаны уведомить органы, в которых они состоят на военном учете, об изменении следующих персональных данных:

фамилия;

собственное имя;

отчество;

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);

сведения о семейном состоянии личности и членах ее семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица гражданина;

сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения);

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившего в законную силу;

сведения о наличии (отсутствие) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки. По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.