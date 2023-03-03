Военный учет во время мобилизации. Какие данные нужно регулярно обновлять мужчинам и женщинам на работе и в ТЦК

3 марта, 15:05
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Мобилизация 2023 — какую информацию необходимо обновлять за новости правила военного учета (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / facebook)

Мобилизация 2023 — какую информацию необходимо обновлять за новости правила военного учета (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / facebook)

С 2023 года в Украине действуют новые правила военного учета для мужчин и женщин. Рассказываем, когда нужно ходить в территориальный центр комплектования и обновлять данные.

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Новые правила о военном учете в Украине утверждены Постановлением № 1487, которое предусматривает военный учет по месту жительства, в высших и довысших учебных заведениях, на работе и в дипломатических учреждениях за рубежом.

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Работодатель обязан регулярно передавать данные о военнообязанных работниках в ТЦК, поэтому в основном работающие военнообязанные обновляют данные на работе. Однако некоторую информацию необходимо лично предоставлять в ТЦК после ее изменения.

Кроме того, в течение семи дней в случае смены места жительства военнообязанные должны явиться в местный ТЦК и встать на военный учет.

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Также, призывники, военнообязанные и резервисты должны не реже раза в пять лет обновлять информацию о себе лично в ТЦК по месту прописки или проживания.

Какую информацию о себе граждане обязаны обновлять в ТЦК

Адвокат Наталья Лисова подчеркнула , что призывники, военнообязанные и резервисты должны обновлять информацию о себе.

В семидневный срок обязаны уведомить органы, в которых они состоят на военном учете, об изменении следующих персональных данных:

  • фамилия;

  • собственное имя;

  • отчество;

  • дата рождения;

  • место рождения;

  • пол;

  • место жительства и местонахождение;

  • сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);

  • сведения о семейном состоянии личности и членах ее семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);

  • реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

  • сведения о гражданстве;

  • сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

  • сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

  • сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

  • оцифрованный образ лица гражданина;

  • сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

  • сведения об образовании и специальности;

  • сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

  • сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения);

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  • сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившего в законную силу;

  • сведения о наличии (отсутствие) судимости;

  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

  • сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

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  • Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.
  • Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
  • Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки. По закону после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.
  • По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Воинский учет Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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