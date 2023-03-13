Об электронных повестках в Дії. В Минцифры прокомментировали вызвавшее резонанс заявление военкома ТЦК Харьковщины.

13 марта, 18:15
Эксклюзив NV
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Дія (Фото:Дія)

Дія (Фото:Дія)

Автор: Ирина Крикуненко

Министерство цифровой трансформации объяснило в комментарии NV, есть ли связь между реестром Оберіг и Дією

Процедура раздачи повесток сейчас — тема горячей дискуссии для украинцев. И тут масла в огонь недавно подлил военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап. Он заявил журналистам, что реестр Оберіг с всеукраинской базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан в Дію, а значит, все идет к пересылке цифровых повесток.

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NV обратился в Министерство цифровой трансформации с просьбой предоставить разъяснения относительно этой информации.

«В Дїї повесток не будет, — отметил в комментарии NV Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг Минцифры. — Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре Оберіг, который принадлежит Миноборны. К Дії этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дія — это не реестр».

Теги:   Мобилизация Повестка минцифры Дія Война России против Украины

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