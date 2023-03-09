Темпы стали выше. Сколько еще будет продолжаться мобилизация и почему выдают больше повесток 9 марта, 19:49 Мобилизация 2023 — Сколько еще продлится и куда направляются новые бойцы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Военный рассказал, каких специалистов мобилизуют сейчас и почему повестки выдают более активно.

Общую мобилизацию и военное положение продлили до 20 мая 2023 года. Повестки на улицах вручают всем мужчинам от 18 до 60 лет, пригодным к службе по состоянию здоровья.

Как объяснил Апостроф TV капитан 103 бригады территориальной обороны Александр Ганущин, мобилизация может быть еще продолжена, поскольку новые люди нужны как «на нуле» , пополнении потерь, так и новым подразделениям, которые будут работать с техникой или в тылу.

Видео дня

Военный подчеркнул, что призывают как для службы «на нуле» и для замены потерь, так и для службы в тылу. Потому усиленная мобилизация продолжается.

Почему проходит усиленная мобилизация в Украине

Александр Ганущин считает, что государство вправе заставлять граждан выполнять закон о мобилизации в военное время, нравится это им или нет.

Это связано с тем, что Россия с осени мобилизовала большое количество перемещающихся на фронт россиян.

«Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны», ― подчеркнул капитан терробороны.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил NV, что воевать смогут не все – для того, чтобы выжить на передовой нужно быть воином по рождению, и пройти обучение. В то время как недоученные или не военные могут быть просто смертниками в таких условиях.

Он считает, что мобилизовать нужно не больных и ограниченно пригодных, а около миллиона человек, которые сейчас имеют отсрочку от мобилизации, хотя являются мотивированными или пригодными. По его мнению, это:

призывники;

госслужащие;

силовики на специальном учете.

Мобилизация 2023 - кого призывают в первую очередь

ВСУ очень нужны люди, поскольку к приходящей новой технике надо ставить высокообученных, мотивированных бойцов, умеющих с ней работать.

Мужчинам раздают повестки и мобилизуют для:

замены потерь;

тыловой службы;

службы на нуле.

Как сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, согласно плану мобилизации призываются следующие категории граждан:

ограниченно пригодные во время военного положения;

военные, проходившие срочную службу;

офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;

граждане, не проходившие военную службу;