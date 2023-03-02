«Остальные — смертники». Офицер ВСУ объяснил, кому сейчас можно издавать повестки и мобилизовать 2 марта, 15:27 Мобилизация 2023 — почему нельзя призывать на фронт всех подряд — эксперт (Фото:Ирина Рыбакова / 93rd Independent Kholodny Yar Mechanized Brigade via REUTERS)

В Украине с февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, повестки выписывают всем военнообязанным мужчинам. Военный эксперт объяснил, почему нельзя мобилизовать всех подряд, а кого должны отбирать на призыв во время войны.

В Украине до 20 мая продлено военное положение и всеобщая мобилизация, военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал Radio NV , почему не стоит мобилизовать всех мужчин, отвечая на вопрос, можно ли мобилизовать всех для войны.

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По словам военного эксперта, мобилизовать всех подряд ― нецелесообразно, потому что не все знают, как воевать, и некоторых просто невозможно этому научить.

«Война и обращение с оружием ― это удел профессионалов, причем профпригодных профессионалов. Не все могут воевать, не все могут обращаться с оружием, и здесь вопрос уже к генетике человека, его морально-психологическим качествам, определенной психоматрице», ― заявил он.

Военный считает, что воинами рождаются, этому нельзя научиться. Можно научить человека, уже на генетическом уровне борца, и таких людей нужно отбирать в ТЦК.

«Однозначно нельзя всех мобилизовать. Говорят, воинами становятся – нет, воинами рождаются. А потом уже родившиеся воинами могут стать воинами после того, как их научить. Я летчик-инструктор, знаю, о чем говорю. Однозначно генетические способности человека оказывают большое влияние на его боевую готовность. Это касается и летного состава и военных. Один из сотни может воевать, один из тысяч может летать. А остальные – это просто смертники. Дать человеку, который не готов выполнять боевые задания, в руки оружие или взрывчатые вещества — он убьет себя сам или покалечит или убьет рядом сослуживцев», ― подчеркнул полковник запаса.

Он считает, что главное, что должно учитываться при мобилизации - это мотивация и профпригодность. Человек, который идет на военную службу, должен понимать, что хочет делать, может делать, сам перед собой. А также физически может быть способной выполнять задачи и уметь подчиняться приказам и дисциплине.

«Два основных положения, которые должны быть при отборе людей, которые должны участвовать в военных операциях, - это мотивация и профпригодность. «У него должен быть внутренний позыв к этому, причем это то, что может закладываться еще в режиме психоматрицы, до пяти-семи лет, когда она прописывается. И профпригодность ― это уже генетика: скорость реакции, скорость прохождения импульса по нейронам, видение ситуации, определенная работа центров головного мозга. Человек должен понимать, что он в общей системе управления, это тоже генетика изначально», — говорит он и подчеркивает, что однозначно нельзя мобилизовать всех подряд.

Военный эксперт Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан https://www.youtube.com/watch?v=SmSVT_FDIPM&ab_channel=RadioNV

Напомним, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что призываются военные с опытом и специалисты без опыта.

Как сообщил Министр обороны Алексей Резников УП, ТЦК выдают повестку всем мужчинам призывного возраста, считающимся живыми и здоровыми.