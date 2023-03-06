Три категории граждан. Когда студентов могут мобилизовать во время войны 6 марта, 17:42 Мобилизация студентов 2023 года — кто в Украине может быть мобилизован во время обучения (Фото:unsplash / Taylor Wilcox)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, повестки выдают всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины получили право на отсрочку от мобилизации, если они получают довысшее или высшее образование и научное звание.

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В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указано, что на отсрочку имеют право лица, получающие образование на дневной форме.

«Соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования», ― написано в законе.

Кто имеет отсрочку во время учебы

Мужчины и женщины, получающие высшее и высшее образование на дневной форме, не могут быть мобилизованы. Это:

ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, получивших право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.



Кого могут мобилизовать несмотря на обучение

Отсрочка касается только тех, кто учится на дневной или дуальной форме обучения. На заочников отсрочка не распространяется. В основном это касается студентов ВУЗов, потому что в аспирантуре и докторантуре нет заочной формы обучения.

Кроме того, есть период, когда отсрочка не действует для всех, кто учится на дневной форме обучения:

после окончания колледжа, до поступления в университет;

для студентов после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания вуза до поступления на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Лица, которые проходят обучение в такой форме или получили повестки в этот период и были доставлены в ТЦК, могут быть мобилизованы согласно законам Украины.

Также студент может добровольно мобилизоваться даже, если у него есть отсрочка от мобилизации.

Такой гражданин может прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и написать заявление о желании быть добровольцем.

Сейчас не мобилизуют людей от 18 до 27 лет, однако предлагают добровольцам подписывать контракт с ВСУ.

После написания заявления студентом, ТЦК посылает сообщение в его учебное заведение, и он автоматически, без заявления студента, предоставляет ему академический отпуск на время прохождения службы. Если студент не хочет быть мобилизованным, при получении повестки ему необходимо в военкомате подать справку об обучении.