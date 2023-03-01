До пяти категорий. Полковник ВСУ назвал украинцев, которых планируют мобилизовать следующими 1 марта, 18:55 Мобилизация 2023 — полковник ВСУ в запасе объяснил, кого должны призывать ТЦК (Фото:Генштаб)

Военное положение и мобилизация в Украине продолжаются с февраля 2022 года. Повести выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет в любых местах и на улице. Военный рассказал, в чем несовершенная система мобилизации в Украине.

Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными во время военного положения. Им выписывают повестки на улице и в публичных местах, а в некоторых городах сообщали о случаях с насильной доставкой в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

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Военные предупредили, что повестки получат все, а мобилизуют сейчас даже ограниченно пригодных. Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан отвечая на вопросы зрителей, рассказал Radio NV, реально ли мобилизовать всех мужчин, и кого на самом деле стоит призывать в первую очередь.

«Она нецелесообразна, а если она нецелесообразна, то никто ее проводить не будет. Война и обращение с оружием ― это удел профессионалов, причем профпригодных профессионалов. Не все могут воевать, не все могут обращаться с оружием, и здесь вопрос уже к генетике человека, его морально-психологическим качествам, к определенной психоматрице», ― заявил он на вопрос о том, можно ли гипотетически призвать всех мужчин в Украине.

Военный считает, что воинами рождаются, этому нельзя научится. Можно научить человека, который уже на генетическом уровне является борцом.

«Однозначно нельзя всех призывать. Однозначно генетические способности человека очень сильно влияют на него боевую готовность. Это касается и летного состава, и военных. Один из сотни может воевать, один из тысячи может летать. А все остальные — это просто смертники. Дать человеку, не готовому выполнять боевые задачи, в руки оружие или взрывчатые вещества, — он убьет себя сам или еще покалечит или убьет рядом товарищей, сослуживцев. Это очень важно, такой подход», ― подчеркнул полковник запаса.

Он считает, что главное, что должно учитываться при мобилизации ― это мотивация и профпригодность. Человек однозначно должен понимать, что он хочет делать, может делать, сам для себя. А также должен физически быть способным выполнять задачи и уметь подчиняться приказам.

«У него должен быть внутренний позыв к этому, причем это то, что может закладываться еще в режиме психоматрицы, до пяти-семи лет, когда она прописывается. И профпригодность ― это уже генетика: скорость реакции, скорость прохождения импульса по нейронам, видение ситуации, определенная работа центров головного мозга. Человек должен понимать, что он в общей системе управления, это тоже генетика изначально. Однозначно нельзя такого рода действия проводить», ― говорит он.

С другой стороны, отвечая на другой вопрос, военный пилот-инструктор подчеркнул, что в Украине достаточно мотивированных и профригодных мужчин, чтобы выиграть длительную затяжную войну. По мнению Романа Свитана есть до пяти категорий людей, которые подходят под определение мотивированных и профпригодных, и по его мнению, не всех их сейчас мобилизуют.

«Может быть, наше военно-политическое руководство оставляет их как определенных запас или может быть просто не знает, как правильно действовать. Мы тогда сейчас попробуем им подсказать. Я как минимум насчитал сходу больше миллиона человек. Но только правильно подходить, пока я вижу здесь какие-то либо недоработки, либо специальное удержание ситуации. Первый пласт: у нас сейчас остановлен призыв на срочную службу. Это люди, предположительные военнослужащие, будем так говорить, от 18 до 27 лет, которые не могут участвовать в боевых действиях. Ни под мобилизацию они не попадают, и они не попадают под срочную службу, так как сейчас остановлена срочная служба. Есть только один механизм ― под контрактную армию. Я в 17 лет закончил школу, сразу поступил в Черниговское летное училище. В 18 лет я уже летал на истребителе сам, потом учился. И в 27 я уже был командиром звена, у меня в подчинении было четыре истребителя. Получается, этот самый-самый цвет, самый драйв полностью выключен у нас сейчас», ― объяснил он.

По его словам не все соглашаются на контрактную службу ― там много требований и моментов, и выходит, что много людей не призываются. Таким образом, военный говорит, что стоит отменить запреты на срочную службу, провести призыв и ротацию тех, кто уже служит, а также потом ими же можно будет заменять тех, кого наберут сейчас.

Также, Роман Свитан предлагает мобилизовать силовиков, которые имеют большой опыт.

«Это касается Министерства внутренних дел, СБУ, МЧС, охранники. Целый пласт сейчас есть, который стоит на спецучете. Их не призывают, военкоматы призывать их не могут. Это сотни тысяч человек, сотни тысяч молодых людей. Они мотивированы, так как получают денежное содержание от государства, и они профпригодны, так как проходили определенные фильтры профпригодности при поступлении на эти должности, на эту работу. Они умеют обращаться с оружием, подчиняться, это тот спектр, о котором я говорил», ― подчеркнул он.

Также он выступил против бронирования сотрудников и госслужащих ― по его мнению некоторые компании забронировали слишком много людей. По мнению военного достаточно отобрать профпригодных среди забронированных сотрудников и госслужащих, так как всех мобилизовать просто нельзя.

«Забронировано, наверное, все и вся, что только можно забронировать. По-моему, даже АТБ себе забронировало уборщиков. Не знаю, какими методами они проводили это через Министерство, получали эту бронь, но это тоже сотни тысяч человек, которые в принципе могут выполнять боевые действия, но они попадают под бронь. И это касается госслужащих, всех госслужащих, это мэрии, которые получают деньги от государства. Это как минимум люди мотивированные. Они получали деньги от государства, значит они себе внутри уже понимают, что работают на само государство, на госмашину», ― напомнил полковник запаса ВСУ.