бронювання 14 марта, 13:00 Бронирование от мобилизации 2023 года: сколько длится, когда могут аннулировать и кому не дают вообще (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения действует бронирование для некоторых работников. Рассказываем, сколько для каких работников бронирование, кого нельзя бронировать вообще и почему могут отменить бронь.

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, которые продлили до 20 мая 2023 года. Работникам некоторых украинских предприятий, учреждений и организаций предоставляется отсрочка от мобилизации на основании бронирования на работе - по подаче списков в Кабмин в соответствии с Постановлением КМУ № 76, которое регулирует, кто и как может быть забронирован.

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Соответственно, в Порядке бронирования, утвержденном Постановлением № 76, утверждены сроки отсрочки и предусмотрены причины отмены отсрочки.

Когда возможна отмена бронирования от мобилизации

Согласно п. 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания ( заказа) или его отмена;

заказа) или его отмена; завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Сколько действует бронирование от мобилизации

Статья 2 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения предусматривает, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для работающих военнообязанных:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кто не подлежит бронированию от мобилизации

Не могут быть забронированы две категории:

те, которые не бронируются из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороне;

Лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации

В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих следующие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 06 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 1 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 303, 3, 3 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 545, 5

Офицерский состав по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.