бронювання

14 марта, 13:00
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Бронирование от мобилизации 2023 года: сколько длится, когда могут аннулировать и кому не дают вообще (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бронирование от мобилизации 2023 года: сколько длится, когда могут аннулировать и кому не дают вообще (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения действует бронирование для некоторых работников. Рассказываем, сколько для каких работников бронирование, кого нельзя бронировать вообще и почему могут отменить бронь.

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В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, которые продлили до 20 мая 2023 года. Работникам некоторых украинских предприятий, учреждений и организаций предоставляется отсрочка от мобилизации на основании бронирования на работе - по подаче списков в Кабмин в соответствии с Постановлением КМУ № 76, которое регулирует, кто и как может быть забронирован.

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Соответственно, в Порядке бронирования, утвержденном Постановлением № 76, утверждены сроки отсрочки и предусмотрены причины отмены отсрочки.

Когда возможна отмена бронирования от мобилизации

Согласно п. 12 Порядка бронирования военнообязанных, отсрочка подлежит аннулированию в случае:

  • истечение срока ее действия;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмена;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;
  • ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;
  • увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.
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Сколько действует бронирование от мобилизации

Статья 2 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения предусматривает, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать:

  • срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • шесть месяцев — для работающих военнообязанных:
  1. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  2. На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
  3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Кто не подлежит бронированию от мобилизации

Не могут быть забронированы две категории:

  • те, которые не бронируются из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороне;
  • Лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации
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В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих следующие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава:

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Офицерский состав по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины бронирование от мобилизации

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