Точный прогноз. Когда станет понятно, как долго продлится война в Украине 2 марта, 19:40 Эксклюзив NV

Если линия фронта более или менее останется такой, какой она есть, к большому сожалению, можно будет говорить о долгой войне на истощение

Характер боевых действий не позволяет делать точный прогноз, сколько будет продолжаться эта война. И это верно. Война может продолжаться долго, к сожалению. И нужно к этому готовиться.

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Безусловно, все мы надеемся, что она завершится как можно скорее. Но это война, истощающая ресурсы обеих сторон. И истощающая ресурсы наших западных партнеров. Они об этом уже даже не стесняются говорить вслух.

Если раньше они это скрывали, то сегодня они откровенно даже устами официальных лиц заявляют, что ресурсы и возможности, способности западных стран, к сожалению, не готовы для того, чтобы поддерживать войну высокой интенсивности. Даже если мы принимаем во внимание общий, консолидированный потенциал стран НАТО и поддерживающих нас стран.

Поэтому действительно война может длиться долго. Более точный прогноз можно будет делать, я думаю, не раньше осени. Потому что это будет зависеть от двух обстоятельств: