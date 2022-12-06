«Добровольцы всегда есть». Начальник по персоналу штаба Сухопутных войск о трендах мобилизации, ответственности уклонистов и призыве женщин 6 декабря, 08:26 Эксклюзив НВ Полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ: «Подготовка к службе женщин абсолютно не отличается от подготовки мужчин» (Фото:Александр Медведев / НВ)

Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, о том, повлияла ли массовая мобилизация в России на темпы мобилизации в Украине, подготовку военных без опыта и уголовную ответственность уклонистов.



По данным Минобороны Украины на конец сентября этого года, всего около 1 млн соотечественников взято на службу в ряды Вооруженных сил Украины, при этом мобилизация продолжается и сейчас и продлится до конца войны. Об особенностях этого процесса НВ рассказал полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Видео дня

Как сейчас проходит мобилизация в Украине? Кого мобилизируют в первую очередь, какие категории и какие учетные специальности сейчас больше всего нужны?

Мобилизация проходит с первых дней [полномасштабного вторжения, — ред.] в плановом режиме и будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашего государства. Что касается тех, кого призывают в первую очередь. Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более длительный срок. И после этого они направляются в воинские части.

Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. А насчет специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями.

После того, как оккупанты объявили мобилизацию в своей стране, пошла ли Украина также путем дополнительной мобилизации?