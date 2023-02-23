Если нет боевого опыта. Военным хотят запретить отправлять мобилизованных на фронт без подготовки 23 февраля, 13:16 Мобилизация 2023 — военных без опыта запретят отправлять на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Депутаты предлагают утвердить законом минимальный срок подготовки для отправки на фронт.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 9050 О внесении изменений в статью 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе относительно минимального срока военной подготовки военных, который предусматривает установление минимального обязательного срока подготовки военных после мобилизации перед отправкой на фронт. Инициатором этого законопроекта стал народный депутат от фракции Слуга народа Георгий Мазураш.

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«Большой резонанс в обществе приобрела трагическая ситуация, которая произошла с жителем Тернополя, которого мобилизовали, вручив повестку на улице, вскоре он, не имея военного опыта, уже был в зоне боевых действий, где погиб через месяц после вручения повестки… пообещали провести проверку.

После этого резонансного трагического случая, случившегося с Богданом Покитко (он никогда не служил в армии, его мобилизовали «с улицы» и отправили в бой без должной подготовки, где он сразу погиб) уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служившие в армии, а также отдельное ограничение для тех, кто не служил в армии за последние 5 лет", ― отметили авторы в пояснительной записке.

Обучение перед отправкой на фронт — кто будет проходить

Изменения предлагают внести в первую часть после абзаца третьего статьи 39 Закона. Они касаются военнообязанных, не имеющих опыта службы:

Мобилизированные, которые до призыва не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности;

Мобилизированные, которые за последние пять лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности.

Мобилизация без опыта ― сколько будет продолжаться обучение

Депутаты предлагают направлять в зону боевых действий и допускать к выполнению боевых задач:

военных без опыта после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности ( или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного);

или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного); военные, которые в течение последних 5 лет не служили и не проходили сборы, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальности ( или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного).

В Украине мобилизованные подавали жалобы по процедурам мобилизации и недостаточной подготовки перед направлением на фронт.

Действующим законодательством не определен срок прохождения такого обучения. Подготовка перед отправкой на фронт зависит от командиров, у которых в подчинении оказывается новый военный, поэтому это может быть меньше месяца или более двух.

Напомним, общество поразил случай, когда житель Тернополя погиб через месяц после призыва. 16 февраля под Бахмутом погиб 33-летний военный из Тернополя Богдан Покитко. По словам местных активистов и родственников, ему вручили повестку на остановке, принудительно доставили в ТЦК и мобилизовали. По их словам, он не проходил обучение с оружием, 12 февраля Богдана Покотко отправили на Донбасс, где через четыре дня ― 16 февраля — он погиб в результате боевых действий.