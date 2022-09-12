Депутаты в РФ уже хотят отставки Путина 12 сентября, 18:58

Чем жила страна 9 сентября 2022 года

● Депутаты в РФ уже хотят отставки Путина. Муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным требованием отставки российского диктатора Путина. Это уже третье подобное заявление в течение последней недели.

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Соответствующее обращение опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем в Twitter. В нем сказано, что действия диктатора «наносят вред будущему России и ее гражданам»: «Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!». Подписи под обращением поставили почти 20 депутатов.

● 7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в госизмене. Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину. На следующий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.

● 8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.

Разброд и шатания среди россиян происходят не только в столичных мегаполисах РФ:

● На юге русские сдадутся сами? На юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с ВСУ о сдаче оружия. Об этом в комментарии 24 каналу заявила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга: «Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права».

По словам Гуменюк, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и «выйти из боевой игры», поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как «спецоперацию».

● На херсонском направлении насчитывалось около 10 тыс. российских военнослужащих, а затем эта численность резко выросла до 25 тыс., рассказал НВ военный эксперт Олег Жданов. «Вот куда делись подразделения российских войск с восточных направлений», — уточнил он. Выбраться с плацдарма на правом берегу Днепра оккупанты не в состоянии, — все мосты разрушены, и ВСУ своими огневыми средствами полностью контролируют реку.

● В Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. А в целом, по словам Гуменюк, украинские военные освободили территорию в 500 кв. км.

Тем временем на востоке:

● Путин загоняет свои войска в новую ловушку. ВСУ нанесли крупное оперативное поражение РФ, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины. Об этом в своей сводке написали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Успех Украины, по их мнению, «стал результатом умелого планирования и реализации кампании», в которой ВСУ удалось ввести в заблуждение армию РФ и привлечь большее внимание к контрнаступлению на юге. Важную роль сыграли также продуманные атаки на российские наземные линии коммуникаций в Харьковской и в Херсонской областях.

Освобождение Изюма положило конец перспективам достижения Россией заявленных целей в Донецкой области, убеждены эксперты ISW, — а ведь Путин приказал своим генералам «освободить» Донбасс до 16 сентября. Украинское наступление с Харьковщины уже перекинулось на северные и западные районы Луганщины.

При этом российские войска в районе Бахмута и Донецка продолжают наступательные операции, удивляются эксперты ISW, «будто не подозревая» о том, что грозит их силам в Луганской области. Путин же «рискует совершить распространенную, но смертельную ошибку, слишком долго откладывая приказ об отправке сил подкрепления на луганское направление». Так армия РФ может провалить защиту Херсонщины или наступление в районе Донецка. Усилия ВСУ, предполагают аналитики ISW, направлены именно ​​на то, чтобы поставить Путина перед такой дилеммой и «извлечь выгоду практически из любого принятого им решения».

● За прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты атаковали позиции ВСУ в районах Майорска (район Горловки) и Красногоровки (чуть западнее Донецка). Обе атаки были отражены, сообщил Генштаб ВСУ.

● Россияне судорожно пытаются удержать юг. На фоне наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол, рассказали в Минобороны Великобритании.

При этом на юге, возле Херсона, РФ изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный плавучий мост, который РФ начала строить более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что оккупанты не могут ремонтировать поврежденные автодорожные мосты.

«Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям», — отметили британцы. Кроме того, и без того ограниченное доверие войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится.

● Триста «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 950 своих военных, за минувшие сутки — 300. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2168 (+14 за сутки), боевые бронированные машины — 4640 (+23), артсистемы — 1269 (+6), реактивные системы залпового огня — 311 (+0), средства противовоздушной обороны — 162 (+0), самолеты — 243 (+1), вертолеты — 213 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 903 (+1) и многое другое.

● По оценке CIT, армия РФ потеряла в ходе украинского контрнаступления в Харьковской области: 40 танков; 35 БТР; 11 машин связи; четыре инженерные машины; девять машин комплексов ПВО; 50 БМП; Пять «Тигров» / MRAP (бронеавтомобили); 47 грузовиков и прочего транспорта; истребитель Су-34 и штурмовик Су-25. Есть и пока неучтенные потери в Изюме: 152-мм самоходные гаубицы Мста-С, Мста-СМ2; САУ Акация; танки Т-80У и Т-80БВ; БТР-82; машина для разминирования УР-77 (иногда используется и для наступления).

● За время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1 тыс. мирных жителей. Об этом заявил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник.

● Резников призывает к осторожности. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло «намного лучше, чем ожидалось», заявил FT министр обороны Алексей Резников. Однако праздновать победу рано. Он предупредил, что Россия может попытаться пойти в контратаку, поэтому нужно готовиться к обороне.

Министр сравнил «украинский блицкриг» со «снежным шаром, который катится вниз по склону». По его словам, это стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

● «Сегодня ваши действия [украинских военных] на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг — в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится о вас, ждет вас», — заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

● Типичный российский терроризм: в ответ на военное поражение — удар по инфраструктуре. Удары по гражданской инфраструктуре Россия нанесла в ответ на освобождение Украиной захваченных территорий на востоке, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Вечером 11 сентября оккупанты выпустили 11 крылатых ракет (9 из них сбили) по критической инфраструктуре, в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой. В последних трех электроснабжение возобновили.

● Вражеские ракеты поразили Харьковскую ТЭЦ-5. Погибли два ее сотрудника.

● «Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов», — заявил по поводу этих ракетных ударов Владимир Зеленский.

● И новый удар. Уже днем 12 сентября российские оккупанты вновь ударили по Харькову и вывели из строя объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. По его словам, в результате атаки по Харькову пропал свет и прекращено водоснабжение. Кроме того, были полностью приостановлено движение в городском метрополитене.

Еще немного о Харькове:

● Изменник из харьковского СБУ. Офис генпрокурора подтвердил задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина по подозрению в госизмене и самовольному оставлению места службы. По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения РФ подозреваемый по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и госбезопасности Украины.

Тем временем Германия продолжает мямлить:

● Берлин танков не даст. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования ряда немецких партий поставить Украине тяжелую боевую технику, в частности, танки Leopard 2 и БМП Marder. Она заявила, что «до сих пор ни одна страна не отправляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки». «Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала министр.

Официальный Берлин, начиная с канцлера Олафа Шольца, неоднократно отказывался поставлять Украине тяжелую военную технику.

● Эрдоган вновь будет склонять Путина к миру? Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским диктатором Путиным. И предложит ему переговоры с президентом Украины.

По данным турецкой Hurriyet, двухстороння встреча Эрдогана с Путиным может состояться 15−16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в узбекском Самарканде. Ожидается, что стороны обсудит «зерновое» соглашение, а также войну РФ против Украины.

«Эрдоган передаст месседж, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение собрать вместе лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении», — сообщила Hurriyet.

И для финала:

● Банковая «подчистила» Арестовича. Офис президента удалил упоминания о том, что Алексей Арестович когда-то назывался «советник главы ОП Андрея Ермака». На всех официальных каналах коммуникации Офиса его должность (даже в старых публикациях в ФБ, на Youtube и на сайте ОП) отредактировали, заменив ее на «советник Офиса президента».

В ОП решили отредактировать должность после обращения НВ к советнику Ермака Михаилу Подоляку с просьбой объяснить, с какого дня Арестович был назначен именно советником ОП. «Должность не менялась. Он изначально был советником Офиса», — заявил Подоляк.

На замечание редакции о том, что на всех официальных каналах ОП Арестовича называют советником главы ОП, и есть новость о назначении того внештатным советником Ермака, Подоляк отметил: это «техническая ошибка в титровании». И пообещал: «Исправим ошибки в титровании в полном объеме».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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