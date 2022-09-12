ВСУ отразили две мощные атаки оккупантов на Донбассе — Генштаб

12 сентября, 08:00
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На Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

За прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты атаковали позиции ВСУ в районах Майорска и Красногоровки. Обе атаки были отражены.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Кроме того, в районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются.

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Генштаб отмечает, что российские оккупационные войска сосредотачивают усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления ВСУ на отдельных направлениях.

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Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции, ведут воздушную разведку и пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.

Кроме того, армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ. В результате было частично обесточено несколько областей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Бои Война России против Украины

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