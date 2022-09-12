Ракетный удар РФ по ТЭЦ-5 в Харькове: количество погибших возросло до двух человек, спасатели локализовали пожар почти всю ночь 12 сентября, 09:33 Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар на ТЭЦ-5 в Харькове после ракетного удара РФ (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате ракетного удара по Харьковской ТЭЦ-5 вечером 11 сентября возросло до двух человека, оба — работники объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Два работника погибли. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар», — отметил он.

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Синегубов добавил, что в результате ракетных ударов российских оккупантов пострадал также объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Два человека получили ранения.

Глава ОВА также рассказал о ситуации с коммуникациями на территории области.

Он отметил, что в регионе электро- и водоснабжения восстановлено на 80%. Работы продолжаются.

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Сообщалось об одном погибшем мужчине.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

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В ночь на 12 сентября войска РФ нанесли удар по жилым домам Новобаварского района. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.

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