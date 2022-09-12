В Минобороны Британии рассказали, как быстрые успехи ВСУ на фронте повлияют на Россию 12 сентября, 09:01 Минобороны Британии оценило успехи ВСУ на фронте (Фото:Handout via REUTERS)

По информации Министерства обороны Великобритании, на фоне наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина отвоевала территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона — то есть 1572 квадратных километра.

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При этом на юге Украины, возле Херсона, РФ изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта.

Импровизированный плавучий мост, который РФ начала строить более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

«Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям», — отметили в ведомстве.

Кроме того, и без того ограниченное доверие войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится.

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