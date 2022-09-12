Минус самолет и 300 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали два направления, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
Разбитые позиции войск РФ на харьковском направлении (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 950 своих военных, за минувшие сутки — 300.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 12 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.
Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2168 (+14)
- Боевые бронированные машины — 4640 (+23)
- Артиллерийские системы — 1269 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 311 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 162 (+0)
- Самолеты — 243 (+1)
- Вертолеты — 213 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 903 (+1)
- Крылатые ракеты — 216 (+0)
- Корабли/катера — 15 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 3463 (+18)
- Специальная техника — 117 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 12 сентября — 201-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 2000 кв. км территорий.
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