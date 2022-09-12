Минус самолет и 300 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали два направления, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 12 сентября, 09:58 Разбитые позиции войск РФ на харьковском направлении (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 950 своих военных, за минувшие сутки — 300.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 12 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2168 ( +14)

+14) Боевые бронированные машины — 4640 ( +23)

+23) Артиллерийские системы — 1269 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 311 ( +0)

РСЗО) — 311 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 162 ( +0)

ПВО) — 162 +0) Самолеты — 243 ( +1)

+1) Вертолеты — 213 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 903 ( +1)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 903 +1) Крылатые ракеты — 216 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3463 ( +18)

+18) Специальная техника — 117 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 сентября — 201-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 2000 кв. км территорий.

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