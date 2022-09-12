Минус самолет и 300 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали два направления, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

12 сентября, 09:58
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Разбитые позиции войск РФ на харьковском направлении (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Разбитые позиции войск РФ на харьковском направлении (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 950 своих военных, за минувшие сутки — 300.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 12 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ktHUUFN9S-w

Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2168 (+14)
  • Боевые бронированные машины — 4640 (+23)
  • Артиллерийские системы — 1269 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 311 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 162 (+0)
  • Самолеты — 243 (+1)
  • Вертолеты — 213 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 903 (+1)
  • Крылатые ракеты — 216 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3463 (+18)
  • Специальная техника — 117 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027ZHJdUekWSc9PRjHQC1mfL2oqBFZ9sne1npQbXhmULa3UL6H5jPQb48GKuen9WDdl

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 сентября — 201-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-yoNEsOyig

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 2000 кв. км территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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