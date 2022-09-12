Банковая «подчистила» Арестовича. НВ узнал, как советника главы ОП превращали в советника ОП 12 сентября, 14:27 Офис президента удалил упоминания о назначении Арестовича советником Ермака (Фото:ОП)

Офис президента удалил упоминания о том, что Алексей Арестович был назначен советником руководителя ОП Андрея Ермака. На всех же официальных каналах коммуникации ОП должность Арестовича отредактировали, заменив ее на «советник Офиса президента».

Должность советника отредактировали в публикациях в Facebook, YouTube и на сайте Офиса. В частности, на последнем изменения внесли и в новость от 1 декабря 2020 года, согласно которой ранее отмечалось, что «руководитель ОП Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны ». Уже сегодня в этой публикации слово «своим» убрано.

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Фото: Скриншот сайта ОП

В ОП решили отредактировать должность после обращения НВ к советнику ОП Михаилу Подоляку с просьбой объяснить, с какого дня Арестович был назначен именно советником Офиса президента.

«Должность не менялась. Он изначально был советником Офиса», – заявил Подоляк.

На замечание редакции о том, что на всех официальных каналах ОП Арестовича называют советником главы ОП, и то, что есть новость о назначении его внештатным советником Ермака, Подоляк отметил, что это «техническая ошибка в титровании» и пообещал, что «исправим ошибки в титровании в полном объеме».

Фото: Скриншот сайта ОП

Фото: Скриншот сайта ОП

19 августа журналисты Українського тижня опубликовали список штатных и внештатных советников руководства Офиса президента. Тогда Арестовича не было в этом списке. Подоляк объяснил это тем, что «Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его заместителей».

«Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: советник Офиса Президента Украины. Кем он официально и значится согласно должностному расписанию», – отреагировал Подоляк на публикацию журналистов.

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