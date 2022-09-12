Третье подобное обращение за неделю. В Москве и Петербурге муниципальные депутаты требуют отставки диктатора Путина

12 сентября, 15:48
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Диктатор Владимир Путин (Фото:Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин (Фото:Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

В понедельник, 12 сентября, муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки российского диктатора Владимира Путина, это третье подобное заявление в течение последней недели.

Соответствующее обращение опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем в Twitter.

В обращении сказано, что действия диктатора «наносят вред будущему России и ее гражданам».

Видео дня

https://twitter.com/kseniathorstrom/status/1569224895216730114?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569224895216730114%7Ctwgr%5Ec08d92f2b819e9d7cb6dc36cf1789cbf54c1dca2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2Fmunicipalnye-deputaty-moskvy-i-peterburga-trebuut-otstavki-putina%2Fa-63091814

«Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!» — говорится в тексте обращения.

Подписи под обращением поставили почти 20 депутатов.

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По словам Торстрем, что «текст петиции лаконичный» и никого не «дискредитирует».

7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали Госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

На следущий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.

8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Москва Война России против Украины

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