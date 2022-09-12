Третье подобное обращение за неделю. В Москве и Петербурге муниципальные депутаты требуют отставки диктатора Путина 12 сентября, 15:48 Диктатор Владимир Путин (Фото:Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

В понедельник, 12 сентября, муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки российского диктатора Владимира Путина, это третье подобное заявление в течение последней недели.

Соответствующее обращение опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем в Twitter.

В обращении сказано, что действия диктатора «наносят вред будущему России и ее гражданам».

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«Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!» — говорится в тексте обращения.

Подписи под обращением поставили почти 20 депутатов.

По словам Торстрем, что «текст петиции лаконичный» и никого не «дискредитирует».



7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали Госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

На следущий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.

8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.



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