Эрдоган встретится с Путиным на этой неделе, он может предложить российскому диктатору переговоры с Зеленским — СМИ 12 сентября, 11:22 Эрдоган может встретиться с Путиным 15−16 сентября (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе, он может снова предложить ему переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Hurriyet.

По данным издания, двухстороння встреча Эрдогана с Путиным может состояться 15−16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде, Узбекистан.

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Ожидается, что стороны обсудит «зерновое» соглашение, а также войну РФ против Украины.

«Эрдоган передаст месседж, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение собрать вместе лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении», — говорится в сообщении.

По вопросу касательно зернового коридора, Эрдоган может потребовать, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции.

7 сентября Путин обвинил Украину и ЕС в том, что продовольствие, экспортируемое «зерновым коридором», направляется не в беднейшие страны, а в Европу. Он пожаловался, что его «надули», заговорил об «ограниченном направлении вывоза зерна» и пообещал посоветоваться с Эрдоганом.

Зеленский подчеркнул, что украинскую продовольствие вывозят на три континента: 54 корабля отправлены в Азию, 16 — в Африку, 32 — в Европу, и часть этого объема затем тоже направляется в азиатские и африканские страны.

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает возможности переговоров со страной-агрессором. Он подчеркивает: диалога не будет, пока Россия не перестанет обстреливать украинские города и убивать украинцев.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

11 сентября министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров на фоне стремительного контрнаступления ВСУ на востоке Украины заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.







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