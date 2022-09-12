Новая атака на Харьков: РФ снова ударила по объектам критической инфраструктуры, в городе пропали свет и вода, остановлен электротранспорт 12 сентября, 14:56 Спасатели ликвидируют последствия ночного удара РФ по Харькову (Фото:ГСЧС)

Днем в понедельник, 12 сентября, войска РФ снова ударили по Харькову, выведены из строя объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, в результате атаки по Харькову пропал свет и прекращено водоснабжение.

В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили о полной остановке поездов метро.

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«По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — отметили там в Telegram.

Советник мэра города Вячеслав Хитри заявил, что работу остановил весь электротранспорт города, пишет Суспільне.

Спикер метрополитена Алексей Битнер уточнил, что персонал метрополитена проинструктирован как действовать в таких случаях.

«Всех пассажиров, находившихся в электропоездах, выводят на ближайшие станции», — резюмировал он.

В пресс-службе Харьковоблэнерго сообщил, что причины обесточивания выясняются. Энергетики работают.

Днем российские оккупанты нанесли новые удары по Харькову. Под удар попали Основянский и Киевский районы города. Один человек погиб, четверо ранены. Другие детали не сообщались.

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

В ночь на 12 сентября войска РФ нанесли удар по жилым домам Новобаварского района. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.







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