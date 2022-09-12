Зеленский о контрнаступлении ВСУ: мир поражен, враг в панике 12 сентября, 01:15 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Враг находится в панике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.



«Сегодня ваши действия (украинских военных — ред.) на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге. Враг – в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится о вас, ждет вас», — сказал он.

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Зеленский отметил, что путь к победе непрост, но он уверен, что украинским защитникам он по силам. Он уверен, что защитники увидят, как сияют глаза наших людей и пятки оккупантов.

«Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, обычного понедельника или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью , защищает свою страну» — сказал он, добавив, что ВСУ — «Для нас точно первая армия мира».

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