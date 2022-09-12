Минобороны Германии отклонило требования касательно поставки танков Украине 12 сентября, 14:31 Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

В понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки.

Об этом сообщает Reuters.

Глава ведомства заявила, что «до сих пор ни одна страна не отправляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

«Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала она.

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Немецкие политические партии потребовали от правительства усилить военную поддержку Украины. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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